Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Her saniyesi mide bulandırıcı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan köpek Boji'nin bir tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin bir paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun "Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akılalmaz görüntüleri gösterdi, izleyin." ifadelerini kullandı. Paylaşılan videoda bir adamın tramvay koltuğuna pislik koyduğu görülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kentte toplu taşımayla yolculuk etmesiyle bilinen köpek Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yanıtladı.
VİDEO İLE CEVAP VERDİ
Ongun, "Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akılalmaz görüntüleri gösterdi, izleyin" diyerek söz konusu görüntüleri Twitter'da paylaştı. Videoda, tramvaydaki bir adamın tramvay koltuğuna pislik koyduğu görülüyor.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Söz konusu görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisi çekti. Yapılan onlarca yorumun ardından"Boji" ismi kısa sürede Twitter'da gündem oldu.
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