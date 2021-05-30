KÖPEĞİN TASMASINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
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KÖPEĞİN TASMASINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan polis, araçtaki köpeğin tasmasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

KARS'ta şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan polis, araçtaki köpeğin tasmasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Van'dan Kars'a uyuşturucu madde getiren bir araç şehir girişinde durduruldu. Araç içerisinde S.T. ve E.K. isimli şahıslarla birlikte Aksaray Malaklısı cinsi köpeğin olduğunu tespit eden polis ekipleri, yapılan aramada köpeğin tasmasından 50.06 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerin bu yöntemi narkotik köpeklerin dikkatini dağıtmak için seçtikleri belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında TCK188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçu kapsamında yapılan tahkikat sonucu çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÖPEĞİN TASMASINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
KÖPEĞİN TASMASINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
KÖPEĞİN TASMASINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
KÖPEĞİN TASMASINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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