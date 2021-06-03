Köpeğin ağzından çantayı alıp sahibine ulaştırdı
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Köpeğin ağzından çantayı alıp sahibine ulaştırdı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

İZMİT'te bir sokak köpeği, alışverişten dönen Halil Alparslan'ın (56) yorulunca poşetlerle birlikte yere bıraktığı çantasını kapıp kaçtı.

İZMİT'te bir sokak köpeği, alışverişten dönen Halil Alparslan'ın (56) yorulunca poşetlerle birlikte yere bıraktığı çantasını kapıp kaçtı. Bir süre sonra aracıyla bölgeden geçerken durumu fark eden Mücahit Ayaz'ın, yanına gidip "Hırsız yakaladım seni" diye seslendiği köpek, çantayı bıraktı. Mücahit Ayaz, Alparslan'a ulaşıp, çantayı teslim etti.

İzmit'te alışverişten dönen Halil Alparslan, yorulunca poşetleri ve çantasını yere bıraktı. Bu sırada yanına yaklaşan sokak köpeği, çantayı alıp kaçtı. Tekrar poşetleri almak için yere eğilen Alparslan, çantasının olmadığını gördü. Halil Alparslan, bankaları arayıp, cüzdanındaki kartları iptal ettirdi.

Bir süre sonra olayın yaşandığı bölgeden aracıyla geçen Mücahit Ayaz, ağzında çantayı taşıyan sokak köpeğini gördü. Aracı durdurup köpeğin yanına giden Ayaz, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ayaz, "Suçüstü yakaladım seni hırsız" diye seslenince köpek çantayı yere bıraktı. Çantadaki cüzdanda kimlik kartları, para ve bir miktar döviz olduğunu gören Ayaz, telefon numarasını bulduğu Halil Alparslan'a ulaştı. Ayaz, buluştuğu Halil Alparslan'a çantasını teslim etti.Çantasına kavuşan Halil Alparslan'ın çok mutlu olduğunu belirten Ayaz, "Kaldırımda bir köpek gördüm ve ağzında bir çanta vardı. Çanta biraz kabarıktı. Köpeğe, 'Çantayı bırak, seni suçüstü yakaladım hırsız' diye bağırdım. Bağırınca köpek çantayı bıraktı ve ben arabadan inip çantayı aldım. Çantada para, kişisel eşya, kimlik kartları ve bir miktar döviz vardı. Daha sonra kimlik kartları ve numaralardan çantanın sahibine ulaştım ve teslim ettim, çok mutlu oldu" diye konuştu.

Halil Alparslan ise, "Eve doğru yürürken çantamı alışveriş poşetleriyle kısa bir süreliğine kaldırıma bıraktım. El çantam yerinde yoktu. Paniğe kapıldım, ilk işim kartları iptal etmek oldu. Bir süre sonra bir kişi aradı ve çantamı bulduğunu söyledi. Kendisiyle görüştüm ve çantamı aldım. Köpeklerle ilgili ilginç bir deneyimim oldu. Böyle bir şey yaşayacağımı söyleseler, çantamı bir köpeğin alabileceği asla aklıma gelmezdi. Çok şaşırdım" dedi.


- Kocaeli
Köpeğin ağzından çantayı alıp sahibine ulaştırdı
Köpeğin ağzından çantayı alıp sahibine ulaştırdı
Köpeğin ağzından çantayı alıp sahibine ulaştırdı
Köpeğin ağzından çantayı alıp sahibine ulaştırdı
Köpeğin ağzından çantayı alıp sahibine ulaştırdı
Köpeğin ağzından çantayı alıp sahibine ulaştırdı
Köpeğin ağzından çantayı alıp sahibine ulaştırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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