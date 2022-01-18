KÖPEĞİ EZİP YOLUNA DEVAM ETTİ

İZMİT'te bir kamyonet sürücüsü, aracın önünde koşan sokak köpeğini ezerek yoluna devam etti.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te bir kamyonet sürücüsü, aracın önünde koşan sokak köpeğini ezerek yoluna devam etti. Yaralanan köpek çevre sakinleri tarafından veterinere götürülürken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, sürücü hakkında adli işlem uyguladı.

Olay önceki gün, İzmit Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak köpekleri bir kamyonetin etrafında koşmaya başladı. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, aracın önünde koşan köpeği ezerek yoluna devam etti. Arka ayaklarından yaralanan köpek, çevre sakinleri tarafından veterinere götürüldü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde süratle ilerleyen kamyonetin, sokak köpeğini ezdiği ve ayakları ezilen köpeğin acı çektiği görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, sürücünün kimliğini belirledi. Gözaltına alınan kişi hakkında adli işlem uygulandı.