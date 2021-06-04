Köpeğe tecavüz eden şahsın serbest bırakılmasına Aynur Aydın, gözyaşları içinde isyan etti

Şarkıcı Aynur Aydın, bir şahsın köpeğe tecavüz ederken çektiği videoyu yayınlanmasına ardından da serbest bırakılmasına sosyal medya hesabından gözyaşları içinde tepki gösterdi.

İstanbul Tuzla'da Ercan Ö. isimli şahsın köpeğe tecavüz ettiği görüntüleri yayınlaması ardından da serbest bırakılması üzerine sosyal medyadan büyük tepki geldi. 35 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın da olaya tepki göstererek Instagram hesabından hikaye paylaştı.

"NE YAPALIM BİZ BU ADAMA?"

Aydın, şahsın serbest bırakılmasına tepki olarak çektiği videoda, gözyaşlarını tutamayarak "Ne yapalım biz bu adama?" sorusunu sordu. Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemediğini haykıran Aydın, "Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum artık. Bu yasaların acilen çıkması gerekiyor" diyerek hayvan hakları yasasının yürürlüğe girmesini istediğini belirtti.