Köpeğe taciz güvenlik kamerasında
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Köpeğe taciz güvenlik kamerasında

15.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:19
Köpeğe taciz güvenlik kamerasında

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi.

Olay, Arifiye ilçesindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Yerde yatan köpeği fark eden yabancı uyruklu kişi, önce hayvanın etrafında dolaştı, ardından da cinsel tacizde bulundu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın fark edilmesi üzerine hal yetkilileri durumu polise bildirdi. Görüntüleri izleyen ekiplerin yaptıkları araştırmalar üzerine köpeği taciz eden yabancı uyruklu kişiyi yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Hal yetkilileri şahsın hal ile bir ilgisi olmadığını ve yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.


- Sakarya
Köpeğe taciz güvenlik kamerasında
Köpeğe taciz güvenlik kamerasında
Köpeğe taciz güvenlik kamerasında
Köpeğe taciz güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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