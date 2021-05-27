Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada
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Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Haberler | 3. Sayfa

Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.

Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken sürücü yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu 6. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Kırıkkale istikametine Dursun Tuncer yönetimindeki 19 KE 858 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otomobil takla atıyor.

Jandarma'nın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada
Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada
Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada
Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada
Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada
Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada
Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever

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