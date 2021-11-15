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Köpeğe çarpıp ölüme terk ettiği anlar saniye saniye görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Köpeğe çarpıp ölüme terk ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde bir sürücü minibüs ile yol kenarındaki sokak köpeğine çarptı.

ISPARTA (İHA) - - Köpeğe çarpıp ölüme terk ettiği anlar saniye saniye görüntülendi

ISPARTA - Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde bir sürücü minibüs ile yol kenarındaki sokak köpeğine çarptı. Köpeğe çarptıktan sonra aracından inen sürücü kanlar içerisinde kıvranan köpeğe müdahale etmek yerine öylece bırakıp gitti. O anlar köye yolcu taşıyan halk otobüsünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cumartesi günü 09.58 sıralarında Isparta Deregümü köyünde meydana geldi. Minibüsü ile seyir halinde olan sürücü yol kenarındaki köpeğe çarptı, kanlar içerisindeki köpeği öylece bırakıp, arkasına bakmadan gitti.

O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı

Halk otobüsündeki araç kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir sürücü minibüsü ile seyir halinde iken yol kenarındaki köpeğe çarpıyor. Sahipsiz sokak köpeği kanlar içerisinde kıvranırken, sürücü aracından iniyor ancak köpeğin yaşaması için hiçbir müdahalede bulunmuyor. Yeniden minibüse binen sürücü, arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaşıyor. Kapısının önünde yaşananları gören köy sakini yaşlı kadın ise olayın şokunu yaşıyor. Kimliği belirsiz sürücünün çarptığı ve kurtulması için müdahale etmediği sokak köpeğinin öldüğü öğrenildi.

Köpeğe çarpıp ölüme terk ettiği anlar saniye saniye görüntülendi

Köpeğe çarpıp ölüme terk ettiği anlar saniye saniye görüntülendi

Köpeğe çarpıp ölüme terk ettiği anlar saniye saniye görüntülendi

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