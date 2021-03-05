KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi

05.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:07

Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildiKÜTAHYA'da aydınlatma direğinden kopan tel, seyir halindeki TIR'ın ön kısmına takıldı, telin bağlı olduğu aydınlatma direği ise, ortak şeritte ilerleyen otomobilin üzerine devrildi.

Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi

KÜTAHYA'da aydınlatma direğinden kopan tel, seyir halindeki TIR'ın ön kısmına takıldı, telin bağlı olduğu aydınlatma direği ise, ortak şeritte ilerleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 araçta da hasar oluştu.

Kütahya- Eskişehir Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde aydınlatma direğinden kopan tel, Bayram Demir yönetimindeki 43 LN 017 plakalı TIR'ın ön kısmına takıldı. Telin bağlı olduğu, orta şeritte bulunan aydınlatma direği ise yerinden sökülerek, İlkay Kızılırmak yönetimindeki 34 CNF 872 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine gelen trafik polisleri, güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. Görevlilerin TIR'a takılan teli kesmesi ve aydınlatma direğini kaldırmasının ardından trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

Elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü İlkay Kızılırmak, 'Kütahya'ya ticaret için geliyoruz. Bir anda aydınlatma direği düştü. Aracımız bu hale geldi. Allah beterinden korusun' dedi.

KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Mustafa Er Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:08:00. #1.14#
title