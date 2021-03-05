KÜTAHYA Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi

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Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildiKÜTAHYA'da aydınlatma direğinden kopan tel, seyir halindeki TIR'ın ön kısmına takıldı, telin bağlı olduğu aydınlatma direği ise, ortak şeritte ilerleyen otomobilin üzerine devrildi.

Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi

KÜTAHYA'da aydınlatma direğinden kopan tel, seyir halindeki TIR'ın ön kısmına takıldı, telin bağlı olduğu aydınlatma direği ise, ortak şeritte ilerleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 araçta da hasar oluştu.

Kütahya- Eskişehir Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde aydınlatma direğinden kopan tel, Bayram Demir yönetimindeki 43 LN 017 plakalı TIR'ın ön kısmına takıldı. Telin bağlı olduğu, orta şeritte bulunan aydınlatma direği ise yerinden sökülerek, İlkay Kızılırmak yönetimindeki 34 CNF 872 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine gelen trafik polisleri, güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. Görevlilerin TIR'a takılan teli kesmesi ve aydınlatma direğini kaldırmasının ardından trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

Elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü İlkay Kızılırmak, 'Kütahya'ya ticaret için geliyoruz. Bir anda aydınlatma direği düştü. Aracımız bu hale geldi. Allah beterinden korusun' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı