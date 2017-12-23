Kop Dağı Kayak Merkezi Sezona Hazır

Bayburt'taki Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt-Erzurum il sınırındaki Kop Dağı'ndaki kayak merkezinde 2 bin 415 rakımda bin 260 metre uzunluğunda pist bulunduğunu belirtti.



Sezon öncesi tesiste gerekli bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak hazırlıkların bittiğini aktaran Köse, "Kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonunu açılacak. Kayak severlere en iyi şartlarda hizmet verebilecek bir tesis oluşturmaya çalıştık. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak diğer branşlarda olduğu gibi sezonun açılışıyla kayakta vatandaşımıza yaraşır hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.



Bayburt halkını Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde sezon boyunca ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydeden Köse, Bayburt'ta daha fazla kişinin kış sporlarına yönelmesi için çalışma yaptıklarını vurguladı.