KOP Bölge Kalkınma İdaresi Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
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KOP Bölge Kalkınma İdaresi Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Niğde'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 2021 yılı projeleri de hesaba katıldığında Niğde'ye toplam 222 proje için yaklaşık 170 milyon lira destek verildiğini, tarım kenti olarak da bilinen Niğde'nin alt yapı ve sulama yatırımlarının desteklenmesini çok önemsediklerini söyledi.

Niğde'nin henüz tam olarak keşfedilmemiş ve büyük potansiyeli olan alanlarda da desteklenmesinin zorunluluk arz ettiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Niğde'nin markalaşma yolunda tanıtılması, turizm gelirlerinin artırılması öncelikli konularımız arasında olup KOP İdaresinden de önümüzdeki dönemde bu alanda gerekli desteği göreceğimize inancımız tamdır. Gerek Valiliğimiz ve Belediyemiz, Kaymakamlarımız ve ilçe belediye başkanlarımız, değerli milletvekillerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız hep aynı amaca hizmet ediyoruz. Niğde'yi yarınlara daha yaşanılabilir bir kent olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Kent sakinleri için daha huzurlu ve güvenli bir çevre, işsizliğin daha az olduğu üreten bir ekonomi tesis etmeye çalışıyoruz."

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise "Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, var olan potansiyellerini açığa çıkarmak, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek için çok odaklı yönetişim anlayışıyla kaynakların etkin kullanımını sağlayarak ilgili paydaşlarımızla sıkı bir çalışma dönemine giriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sulama, tarım, kültür, turizm ve enerji projelerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, KOP proje koordinatörleri ve davetliler katıldı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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