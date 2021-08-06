KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin Yalıhüyük'ü ziyaret etti

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Yalıhüyük ziyaretinde Belediye Başkanı Hasan Koçer'den ilçede yapımı süren projelere ilişkin bilgi aldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Yalıhüyük ziyaretinde Belediye Başkanı Hasan Koçer'den ilçede yapımı süren projelere ilişkin bilgi aldı.

Yalıhüyük Belediyesini ziyaret eden Şahin, Belediye Başkanı Hasan Koçer ile görüştü, ilçedeki yatırımlara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Ardından mantar seralarında incelemelerde bulunan Şahin, burada, "Yalıhüyük KOP ile bakliyat ekimi makineleşiyor" projesinin onaylandığını ve yatırımların devam edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de 250 bin lira değerindeki baklagil yolum makinesi, baklagil hasat makinesi ve hasat ekim mibzerinin ilçeye kazandırılması dolayısıyla KOP Başkanı Şahin'e teşekkür ederek, "Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran KOP Başkanımız Mahmut Sami Şahin ile ilçede yapımı devam eden projeler ve yatırıma sunulacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Destek katkı ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay