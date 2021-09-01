KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, çalışmaları anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, çalışmaları anlattı

KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, çalışmaları anlattı
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun çalışmalarını anlattı.

KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun çalışmalarını anlattı.

Şahin, AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaretinde, KOP'un kentte yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında bilgi verdi.

Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor

KOP Seracılık İhtisas Bölgesi'nin kurulacağını belirten Şahin, "Başkanlığımızca desteklenip, Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülecek projede 50 adet 1000 metrekare sera kurulacak, uygulamalı eğitimler verilecek, teknik eleman yetiştirilecek, kadın ve genç istihdamı sağlanacak. Tarımda lider kent Konya'da seracılığın artırılmasına yönelik çabalarımız var. Bu alanda projeleri önceleyerek destekliyoruz." diye konuştu.

Kalkınmada çevreyi, yaşam standardını önceleyen sürdürülebilir anlayışa sahip olmanın önemine işaret eden Şahin, yerelde kalkınmayı destekleyerek, insanların ekonomik seviyelerini iyileştirmeye yönelik projelere destek verdiklerini aktardı.

Şahin, kimyasal ilaç kullanımını en az seviyeye indirerek üretimde verimliliği artırmak ve domates güvesi zararının önüne geçmek için KOP idaresince desteklenen "Sebze Üretiminde KOP ile Biyoteknik Mücadele" projesine de değindi.

Bölge Müdürü Yerlikaya da ziyaretten dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ünal Karaman Samet Aybaba Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, çalışmaları anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:11:33. #1.16#

title