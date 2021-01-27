KOP Başkan Vekili Tongur, Karapınar'ı ziyaret etti
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KOP Başkan Vekili Tongur, Karapınar'ı ziyaret etti

27.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:08
KOP Başkan Vekili Tongur, Karapınar'ı ziyaret etti

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur, Karapınar ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur, Karapınar ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Tongur, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile görüşmesinin ardından bazı meslek odaları ve KOP'un desteğiyle hayata geçirilen yerleri gezdi.

Tongur, yaptığı açıklamada, bölgenin kalkınması için KOP olarak gerekli desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, Karapınar'a yapılan yatırımlardan geri dönüş aldıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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