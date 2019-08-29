29.08.2019 16:20

Konyalı yaşlı adamın elleriyle besleyip büyüttüğü oğlak peşinden ayrılmıyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dünyaya gözlerini açtıktan bir süre sonra beslemeye başladığı oğlak, sahibi 70 yaşındaki Turan Güler'in yanından ayrılmıyor.

Beyşehir'in Hacıakif Mahallesinde müstakil bir evde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Turan Güler'in odasında biberonla besleyip yetiştirdiği 4 aylık oğlak, sahibinin peşinden hiç ayrılmıyor. Sevimli oğlak, ev dışında gezmeye gittiğinde de yaşlı adamı peşinden gelerek takip ediyor. Güler'in zaman zaman kaldığı odasında gezip yastıkların ve sobanın üzerine çıkıp oynamak isteyen sevimli oğlak, sahibiyle birlikte gittiği oyun parklarında hareketliliğiyle çocukların ilgi odağı haline geliyor.

Turan Güler, Beyşehir'de tek başına yaşadığını belirterek, dünyaya gözlerini açtıktan kısa bir süre sonra tanıştığı oğlağı kaldığı odasında biberonla besleyip büyüttüğünü belirterek, "Dört aydır benimle bu oğlak, çok ufaktı altına bez tutuyordum evdeyken. Biberonla besledim, alıştırdım, büyüyünce mekanları ayırdık, şimdi nereye gitsem o da peşimden geliyor" dedi. Oğlağın mahalle sakinlerinin de maskotu ve sevgilisi haline geldiğini anlatan Güler, "Çoğu diyor ki, 'keselim bunun etini yiyelim.' Ben bunun etini de yemem, kesmem de diyorum. Çocukların verdiği şekeri yiyor, ben evde samanla, ekmekle besliyorum. Dışarıya çıktığında ağaç yapraklarıyla besleniyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA