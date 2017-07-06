Konyalı Sporcuların Türkiye Şampiyonluğu Sevindirdi

Bolu'da sona eren 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Derbent Gençlikspor Kulübü'nden 3 sporcunun Türkiye şampiyonu olması Derbent'te sevinçle karşılandı.





Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 3 bin 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada sporcularının 5 madalya birden kazandığını ifade etti.



Başkan Acar, şunları kaydetti:



"Bunlardan İzzet Arabacı 75 kiloda, İsmail Ahçıoğlu 57'de, Mehmet Koyuncuoğlu ise +91'de büyükler full contact müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Kilolarında Türkiye şampiyonu olan isimler dünya şampiyonasına gitme hakkını elde etti. Kulübümüz Kick Boks antrenörü Mehmet Güçlü ve Bekir Tekin nezaretinde çalışmalarını yürüten sporcularımızı elde ettiği bu başarılardan ötürü tebrik ediyorum. Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum."