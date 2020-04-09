Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin "Ekmek Teknesi" oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin "Ekmek Teknesi" oldu - Haberler
Çankaya, Konya, Güncel

Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin "Ekmek Teknesi" oldu

Konya'da faaliyet gösteren "Ekmek Teknesi" adlı fırın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile çalıştıkları iş yerleri kapanan, zor durumdaki kişilerin ailelerine ücretsiz ekmek desteği veriyor.

09.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:45

Konya'da faaliyet gösteren "Ekmek Teknesi" adlı fırın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile çalıştıkları iş yerleri kapanan, zor durumdaki kişilerin ailelerine ücretsiz ekmek desteği veriyor.

Beyşehir'deki fırının sahibi Ali Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre önce zorunlu olarak kapatılan iş yerleri çalışanlarının maddi yönden sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların da ekonomik yönden zorlandıklarını dile getirdi.

Mahalle muhtarlarının ve hayırsever iş insanlarının da desteğiyle başlattıkları uygulamayla bu kişilerin, ücretsiz ekmek almalarını sağladıklarını aktaran Çankaya, şunları kaydetti:

"Virüs salgınından dolayı işinden ayrılmış ve ekmek ihtiyacı olan, dışarıya çıkamayan insanların, bu temel gıda maddesini gücümüzün yettiği ölçüde karşılayalım diye düşündük. Şirket yönetimi olarak bununla ilgili bir ön çalışma yaptık. Türkiye'de genelde askıda ekmek uygulamaları şeklinde yapılan bu çalışmaları, vatandaşımızın sokağa çıkmasındaki kısıtlamalar ile belki de utanıp, sıkılmaları ve farklı nedenlerle fırınımıza kadar gelmelerinin zor olacağını düşünerek, mahalle muhtarlarımızla görüşüp, onların da desteğini alarak evlerine kadar götürmek suretiyle uygulamaya koyduk."

Mahalle muhtarlarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini anlatan Çankaya, başlattıkları ücretsiz ekmek desteği kampanyasının maliyetinin belli bir miktarının kendi şirketlerince karşılandığını ifade etti.

Hayırsever iş insanlarının ve vatandaşların da kampanyaya destek olmak istediklerini belirtmeleri üzerine, ilçede ulaştıkları ihtiyaç sahibi aile sayısının 100'ü aştığını dile getiren Çankaya, muhtaç durumdaki 65 yaş ve üstü vatandaşlarla, işinden ayrılanlar ve dükkanını kapatanlar ile ihtiyaç sahiplerini kampanyaya dahil ettiklerini aktardı.

Uygulamanın, şu ana kadar verimli şekilde devam ettiğini vurgulayan Çankaya, "Gücümüz yettiği oranda karantina, sokağa çıkma yasağı ve virüs salgını bitinceye kadar uygulamayı devam ettirmeyi planlıyoruz. Kampanya çerçevesinde bu uygulamaya destek vermek isteyen başka hayırseverlerimiz olursa ulaşabildiğimiz ihtiyaç sahiplerinin sayısını da artırabileceğiz." diye konuştu.

İçerişehir Mahallesi Muhtarı Murat Kurt ise Kovid-19 salgını sonrasında başlatılan uygulamadan mahallede ikamet eden çok sayıda ihtiyaç sahibi ailenin istifade etmeye başladığını belirtti. Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Mahallemde özellikle 65 yaş üstü yalnız yaşayan, evden çıkamayan ya da çıkması kısıtlanan, bakkala, markete, fırına gidemeyen mağdur insanlarımızın bu kampanya çerçevesinde evlerine kadar giderek ücretsiz ekmeklerini muhtarlık olarak ulaştırıyoruz. Salgın dolayısıyla yaşadığımız şu zor günlerde böyle bir kampanyayı başlatan fırın işletmecimize ve ona bu uygulamada destek veren hayırsever işadamlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok fazla hayır duası alıyorlar. Biz de bu süreçte muhtarlar olarak bu işin bir ucundan tutup elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerimize destek vermeye çalışıyoruz."

Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin 'Ekmek Teknesi' oldu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin "Ekmek Teknesi" oldu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Esra Balamir Levent Dörter
Spor Falcao Lionel Messi Radamel Falcao Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin "Ekmek Teknesi" oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:48:58. #1.14#
title