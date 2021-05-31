Konyaaltı'nda memurları sevindiren sözleşme
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Konyaaltı'nda memurları sevindiren sözleşme

Konyaaltı'nda memurları sevindiren sözleşme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konyaaltı Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) Antalya Şubesi arasında memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Konyaaltı Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) Antalya Şubesi arasında memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Başkan Semih Esen, çalışanların sosyal ve mali haklarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Tüm-Bel-Sen Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Semih Esen, sendika yönetimi ile bir süre sohbet ettikten sonra yeni imzalanan toplu sözleşmenin detaylarını paylaştı. Başkan Esen, memur ve sözleşmeli personelleri sevindiren bir sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, sözleşmenin 2021-2023 yıllarını kapsadığını kaydetti. Esen, toplu iş sözleşmesini sınırlı sayıda katılımla Nisan ayında imzaladıklarını, bu ziyaretle toplu iş sözleşmesini kamuoyu ile paylaştıklarını açıkladı. Başkan Esen, "Güzel bir sözleşme imzaladık. Çalışanlarımızın sosyal ve mali haklarında önemli iyileştirmeler içeriyor. Sözleşmemizde işçilerimiz de olduğu gibi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle memur ve sözleşmeli personelimize de ikramiye ödemeye karar verdik. Sendika yönetimimiz ve mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Tüm-Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt ise belediyelerin gelir kaybına uğradığı bir dönemde imzalanan bu sözleşmenin örnek olduğuna dikkat çekti. - ANTALYA

Konyaaltı'nda memurları sevindiren sözleşme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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