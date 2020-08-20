Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması
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Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması

Konyaaltı Belediyesi, kış aylarında ulaşımda sorun yaşanmaması için Kır, Bahtılı ve Doyran mahallelerini birbirine bağlayan Setbaşı Caddesi'nde sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması
20.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:38

Konyaaltı Belediyesi, kış aylarında ulaşımda sorun yaşanmaması için Kır, Bahtılı ve Doyran mahallelerini birbirine bağlayan Setbaşı Caddesi'nde sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kır, Bahtılı ve Doyran mahallelerini birbirine bağlayan 4 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Önceki günlerde zemin düzenleme çalışmaları başlayan yolda asfalt döküm işleminde de sona gelindi. Üç mahalleyi birbirine bağlayan yol aynı zamanda Atatürk Caddesi'ne de bağlanıyor. Kış aylarında özellikle ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan bölge halkı, kısa süre içinde yenilenen yolda daha sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

"Hedefimiz kalıcı çözümler"

Göreve geldiği ilk günden bu yana kırsal mahallelerin kış aylarında yaşadıkları ulaşım sorununu çözmek için durmadan çalıştıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Kent merkezini kırsal mahallelerimize bağlayan yollarda daha sağlıklı ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Pandemiden önce ilçe merkezine uzak olan mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyordum. Tabi bu ziyaretler sırasında mahallelerimizdeki eksiklikleri de tespit etme şansı yakaladık. O dönemden beri mahallelerimizde eksik gördüğümüz tüm temel hizmetleri hızla yerine getiriyoruz. Elbette merkez mahallelerimiz ile kırsal mahallelerimizin birbirinden ayrışan ihtiyaçları var. Ama temel hizmetler noktasında hiçbir ayrım yapmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Muhtardan teşekkür

Konyaaltı Belediyesi'nin mahallelerinde yaptığı çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade eden Kır Mahalle Muhtarı Zeki Ögke, " Doyran Kır Mahallelerimizde yapmış olduğu hizmetten dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Esen'in kırsal mahallelerin ihtiyaçlarıyla her zaman ilgilendiğini belirten Muhtar Ögke, Esen'e çalışmalarında başarılarının devamını diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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