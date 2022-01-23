Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor - Haberler
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Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Haberler | Güncel

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı.

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Dün saat 23.50 itibarıyla kenti; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.?Kendi aracıyla İzmir'den Malatya'ya giden Şahabettin Karagüllü "Saat 04.00'den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz. İzmir'den Malatya'ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya'nın tüm giriş- çıkışları kapalı" dedi.


Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Son Dakika Haberleri

Malatya, İzmir, Konya, kar, Güncel, Haber

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