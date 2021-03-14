Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu

Konya'da, 5 kişilik bir ailenin evinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın nedeniyle, 3 yaşındaki minik Okay'ın annesi yanarak can verdi. 3. derece yanıklarla boğuşan 3 yaşındaki çocuğun ise hayati tehlikesi devam ediyor. Mamalarla ayakta kalan çocuğun bir ara gözünü açtığında "anne", "annemi istiyorum" demesi yürekleri dağladı. Çocuğun cezaevindeki babası olanları duyunca 2 kere kalp krizi geçirdi.

28 Ocak'ta 5 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür (3), Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor. Vücudunun tamamında 3'üncü derece yanık olan, ellerini ve ayaklarını kullanamayan minik Okay, gözlerini açtığında ilk sözü 'anne' oldu. Kullanılamaz hale gelen ev, belediye ekipleri tarafından yıkılırken, yangından canını kurtaran Saniye Yürür (40) ve zihinsel engelli oğlu Yusuf Yürür (23) ise evsiz kaldı.

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, 28 Ocak sabah saat 09.30 sıralarında, elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevlerin içerisinden minik Okay Yürür ve zihinsel engelli dayısı Yusuf Yürür çıkartılırken, anne Hülya Yürür yanarak can verdi.

"İÇLER ACISI BİR DURUM"

Vücudunun tamamında 3'üncü derece yanıklar oluşan Okay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten dayı Kuddisi Erkip (35), "Okay'ımız için doktorlar yaşar ya da yaşamaz demiyorlar. 7-8 defa ameliyata girmesi gerekiyormuş, doktorlar sadece hazır olmamız gerektiğini söyledi. Okay, uyandıktan sonra refakatçi olarak yanında halam vardı, kendisine 'anne', 'annem nerede?' tepkisini veriyor, içler acısı bir durum. Şu an bitkisel hayatta yanına kimseyi almıyorlar" dedi.

2 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Minik Okay Yürür'ün mama takviyesi ile hayata tutunduğunu belirten Kuddisi Erkip, "Yangından yaklaşık 3 ay önce babası Okay Yürür (43) cezaevine girdi. Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda. Kendisine Okay'ın yaşadığını söylüyoruz ama o oğlu Okay'ın öldüğünü sanıyor. Hatta kendisinin de 2 defa kalp krizi geçirdiğini öğrendik" diye konuştu.

"DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Kullanılamaz hale gelen evin yıkıldığını söyleyen Erkip, "Kız kardeşim Saniye ve yeğenim Yusuf evsiz kaldı. Bir gün bende bir gün başka bir akrabamızın evinde kalıyorlar. Şu an onlar da mağdur, evleri yıkıldı. Yeğenim zihinsel engelli, ablam da olaydan sonra psikolojik olarak kötü durumdu. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı