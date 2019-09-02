Konya'ya koç-teke üretim istasyonu kuruluyor

02.09.2019 17:02

Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, koç-teke üretim istasyonunun kurulması için harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 34 ilde damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri bünyesinde, koç ve teke istasyonu kurulmasına yetki verdi.

Yetki verilen 34 ilden biri olan Konya'da da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, son teknoloji koç-teke üretim istasyonunun kurulması için harekete geçti.

Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk, Türkiye'de örnek olacak koç-teke istasyonunun yapımına başladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın istasyonlara verdiği 500 başlık sayının, Konya için bin 500'e çıkarıldığını ifade eden Öztürk, "İnşaatına başladığımız İstasyonun 90 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor." dedi.

Irk olarak daha kaliteli ve derecesi yüksek küçükbaş hayvan üretmeyi hedef alan projeden, Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerinin faydalanabileceğini dile getiren Başkan Öztürk, şunları kaydetti:

"Üreticiye devlet destekli olarak verilecek olan koç ve tekeler, daha kaliteli bir küçükbaş hayvancılık için önemli bir adımdır. Hükümetimiz küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin daha verimli ve daha karlı üretim yapabilmeleri için devletin imkanlarını seferber etmiştir. Projeye destek veren tüm yetkililere ve üyelerimize teşekkür ederiz. Konya merkez ve ilçelerinde birliğimize ait 10 bin aktif üye bulunurken, 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan mevcuttur."

Öztürk, koç-teke istasyonunun Konya-Adana kara yolunun 60. kilometresine kurulmakta olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA