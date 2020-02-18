: Konya villada uyuşturucu üreten 3 sanığa, 60'ar yıla kadar hapis istemi

18.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:11

Villada uyuşturucu üreten 3 sanığa, 60'ar yıla kadar hapis istemi

KONYA'da villa inşaatının bodrum katını 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üretirken yakalanıp, tutuklanan 3 şüpheli hakkında 60'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yapımı devam eden bir villada uyuşturucu üretimi yapıldığı ve bu uyuşturucunun yurt dışına pazarlandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, geçen yıl haziran ayında villaya baskın düzenledi. Polis, hiçbir oda bulunmayan, çevresinde ise çok sayıda köpek bulunan villada detaylı arama yaptı. Ekipler, zemindeki tahta kapağı kaldırdığında aşağıda odalar olduğunu fark etti. Polis, villada bulduğu uzaktan kumandalı asansör sistemiyle aşağıya indiğinde uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.

İmalathanede yapılan aramalarda 65 kilo kubar esrar, 5 kilo toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği belirtilen ve piyasa değerinin 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen genetiği değiştirilmiş hibrit esrar (lemon haze) bulundu. Villada ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. 'Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villaya olası polis baskınına karşı, birbirleriyle telsizle irtibat kurdukları da tespit edildi.

Polis, olayla ilgili kuyumculuk ve inşaat işleriyle uğraşan villa sahibi Yasin Küçük (30) ile Bahadır Akı (26) ve Rahmi Öcal'ı (40) gözaltına aldı.

KOKU VERMEYEN POŞETLERLE YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin imalathanede ürettikleri esrarı, kendi makineleriyle özel üretilmiş, dışarıya koku vermeyen vakumlu poşetlere koyup kargoyla yurt dışına gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca uyuşturucunun dikkat çekmemesi için poşetlerin üzerine 'ağaç kabuğu' yazdırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin sürekli olarak yurt dışına çıktıkları, imalathanedeki malzemeleri de yurt dışından temin ettikleri saptandı.

SÜS HAVUZLU ÖNLEM

Şüphelilerin villanın bahçesine, imalathanede çalıştıkları sırada yukarıya ses gitmemesi için süs havuzu yaptırdıkları öğrenildi. Villa, polisin incelemesinin ardından mühürlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin Küçük, Bahadır Akı ve Rahmi Öcal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

60 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Şüphliler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imalatı yapmak' suçundan 40'ar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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