Konya Valisi Toprak: Öğretmenlerimizin bir gazeteci yüzünden bu durumla karşılaşmaları beni üzdü

25.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:09

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında azarladığı kişinin öğretmen değil yerel bir muhabir olduğunu belirtti.



Vali Toprak, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende kürsüde konuşurken bir kişiye hitaben "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim" demiş ve bacak bacak üstüne attığı ileri sürülen söz konusu kişiyi 'nezaketsizlik' yapmakla azarlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle