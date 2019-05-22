Konya Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, Nefes Kesti

Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 6 ülkenin yer aldığı; jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası' tatbikat adeta nefesleri kesti.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Ankası -2019 Tatbikatına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz, Hava ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve Romanya silahlı kuvvetlerine ait unsurların katıldı. 13 Mayıs'ta başlayan ve 24 Mayıs günü sona erecek tatbikatın kapıları bugün basına açıldı. İlk olarak tatbikata katılan savunma helikopterleri ile üste konuşlu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

2009 YILINDAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

2009 yılından itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın 1'i, 2012 yılından itibaren farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği tatbikatta; yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Daha sonra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği 4 asker düşman tehlikesinden kurtarılırken, 10 F-16'lar tarafından imha edildi. Tatbikatı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer ülkelerin askeri yetkilileri izledi.

ANKA, LAZER GÜDÜMLÜ MİLLİ MÜHİMMAT KULLANDI

Milli silahlı insansız hava aracı olan ANKA'nın, Roketsan tarafından yapılan yapılan lazer güdümlü MAM-L (Milli Akıllı Mühimmat) mühimmatını, tatbikatın bugüne kadar olan süreçlerinde kullandığı belirtildi.

TATBİKATA KATILAN UNSURLAR

Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 adet ATAK helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından SAT görev timi 5 personel, Özel Kuvvetler Komutanlığından Özel Kuvvet timi 7 personel ve 1 adet S-70 helikopteri, Azerbaycan'dan 2 adet Mi-17 ve 2 adet Mi-35 helikopteri ile 1 CSAR timi toplam 57 personel, İngiltere'den 1 JTAC timi 4 personel, Katar'dan 1 adet C-130 uçağı ve 54 personel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 1 adet AS-532 Cougar helikopteri ve 1 PK timi 14 personel, Pakistan'dan 4 adet F-16 ve 1 CSAR Timi 6 personel ile gözlemci statülüsünde helikopter pilotları toplam 90 personel, Romanya'dan ise 2 adet IAR-330 SOCAT helikopteri ve 30 personel ile katılım sağlandı.

Kaynak: DHA