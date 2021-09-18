Konya Şehir Hastanesi 'hibrit' ameliyathanesi ile 0-18 yaş kalp hastalarına şifa oluyor - Haberler
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Konya Şehir Hastanesi "hibrit" ameliyathanesi ile 0-18 yaş kalp hastalarına şifa oluyor

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya Şehir Hastanesinde, kentten ve çevre illerden gelen 0-18 yaş aralığındaki çocuklara, gelişmiş teknolojilerle donatılan ameliyathaneler ve yoğun bakım birimleriyle açık kalp operasyonları yapılıyor.

Konya Şehir Hastanesinde, kentten ve çevre illerden gelen 0-18 yaş aralığındaki çocuklara, gelişmiş teknolojilerle donatılan ameliyathaneler ve yoğun bakım birimleriyle açık kalp operasyonları yapılıyor.

Aynı anda birden fazla işlemin yapılabildiği ve gelişen komplikasyonlara hızlı şekilde müdahaleye imkan sağlayan hibrit ameliyathanede gerçekleştirilen ameliyatlar, operasyonların başarısını artırıyor.

Hibrit ameliyathane, girişimsel radyoloji ve cerrahi işlemlerin tek ameliyathanede gerçekleştirilmesini sağlayarak yoğun bakım gereksinimini, hasta iyileşme ve hastanede kalış süreleri ile radyasyona maruziyeti azaltıp daha hassas ve daha az travmatik müdahalelere imkan tanıyor.

Bu yaklaşım, tek bir tedavi ortamında en iyi bakımın sağlanmasını ve hastayı olumsuz etkileyecek gereksiz işlemlerden kaçınılmasını sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, AA muhabirine, şehir hastanesinde sağlık hizmetlerini her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Hastane bünyesinde hizmet veren Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniğine dikkati çeken Koç, "Bu işin en iyi yapıldığı merkezlerde eğitim gören çok seçkin bir ekibimiz var. Bu ekibimizle ilk defa Konya'da bir kamu hastanesinde çocuk açık kalp cerrahisi yaptık." diye konuştu.

Çocuk açık kalp ameliyatı için diğer illerden de yoğun talepler geldiğini aktaran Koç şöyle konuştu:

"Özellikli bir branş olduğu için çevre illerden de hasta kabulü yapıyoruz. Başka illerimizden uçak ambulans veya helikopter ambulansla gelen hastalarımız var. Şehrimizin, İç Anadolu Bölgesi'nin sağlık hizmetlerinde parlayan yıldızı olmasını hedefliyoruz. Şehir hastanemiz de bu açıdan büyük bir katkı sağlayacak. Bütün birimlerimizi en üst düzeyde çalıştırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz."

"Urfa'dan dahi uçak ambulansla hasta geliyor"

Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Güney de Türkiye'de 5-6 merkezde bu operasyonların gerçekleştirilebildiğinin altını çizdi.

Çocuk Kalp Damar Cerrahi Kliniğinin yoğun bakım servisiyle de öne çıktığını kaydeden Güney, "Şanlıurfa'dan dahi buraya hasta kabul etmekteyiz. Uçak ambulanslarla hastalarımız geliyor. Bununla beraber 13 yataklı bir çocuk kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımı ile hizmet sunuyoruz. Belki bir iki yerde bu kadar büyük kapasiteli bir çocuk kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımı servisi var." dedi.

Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ise yeni doğmuş bir bebekten 18 yaşına kadar tüm çocukları ameliyat edebildiklerini dile getirdi.

Birçok hastaneden farklı olarak hibrit ameliyathane imkanları bulunduğuna dikkati çeken Dursin şöyle konuştu:

"Hibrit ameliyathane, hem anjiyografi hem de ameliyatın aynı anda yapılabildiği bir ameliyathanedir. Genellikle anjiyografi ve ameliyat farklı farklı yapılıyor. Herhangi bir komplikasyon geliştiğinde de hemen operasyona orada alınabiliyor. Bu bizim için çok büyük bir kolaylık. Aynı zamanda operasyonun başarısı, hastanın konforu ve sağlığı açısından da çok önemli."

Konya Şehir Hastanesi hibrit ameliyathanesi ile 0-18 yaş kalp hastalarına şifa oluyor

Konya Şehir Hastanesi hibrit ameliyathanesi ile 0-18 yaş kalp hastalarına şifa oluyor

Konya Şehir Hastanesi hibrit ameliyathanesi ile 0-18 yaş kalp hastalarına şifa oluyor

Konya Şehir Hastanesi
AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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