Konya Savunma Sanayi Eylül ayı yönetim kurulu toplantısını yaptı

26.09.2019 17:03

Konya Savunma Sanayi (KSS) A.Ş. Eylül ayı yönetim kurulu toplantısını Konya Sanayi Odası (KSO)'nda gerçekleştirdi.



Konya Savunma Sanayi A.Ş. Eylül ayı toplantısını KSO'da gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, toplantıda bir sunum yaparak, yatırım hakkında bilgiler verdi. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile ilgili şu anda tüm süreçlerin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirten Koyuncu, "Fabrikamız ile ilgili şu anda aksayan hiçbir süreç yok. Bütün çalışmalarımız, daha önceden planladığımız takvim çerçevesinde ilerliyor. Geldiğimiz noktada fabrikamızın mimari proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca inşaat alanında bulunan yüksek enerji hattının deplasesi, zemin etüdü çalışmaları ve insan kaynağı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor" dedi.



"Şehrimizin savunma sanayi vizyonunu geliştirecektir"



Şirketin yönetim kurulu toplantısına konuk olan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasının Konya tarihinin en stratejik yatırımı olduğunu vurguladı. Bu yatırımın Konya'nın yüksek katma değerli üretim geleceğinde büyük rol alacağını ifade eden Altunyaldız, "Aselsan'ın 24 Konyalı girişimcimizin kurduğu Konya Savunma Sanayi A.Ş. ile şehrimize kuracağı fabrika, savunma sanayinde ülkemizin gururu olacak inşallah. Tüm Konyamız bu yatırımı sahipleniyor, hepimiz yatırımın tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. Bu yatırım şehrimiz için ayrıca yeni bir başlangıç olacak. Aselsan Silah Sistemleri Fabrikasının kurulacağı alanı da kapsayan yaklaşık bir milyon 800 bin metrekarelik alanın Karma Endüstri Bölgesi ilan edilecek olması, şehrimizin savunma sanayi vizyonunu geliştirecektir" şeklinde konuştu.



"Yeni bir dönem daha başlamış olacak"



Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, Konya'nın savunma sanayinde yakaladığı başarının, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile taçlanacağını belirtti. Kütükcü, "Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası yatırımı ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ilan ettiği Endüstri Bölgesinin kuruluşu tamamlandığı zaman şehrimizde yeni bir dönem daha başlamış olacak" ifadelerini kullandı.



Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikanın 2020 yılının Aralık ayında açılmasının hedeflendiğini hatırlatan Kütükcü, "Konya Sanayi Odası olarak fabrika ile ilgili yatırım sürecini çok yakından takip ediyoruz. Bu süreçte Aselsan ile Konya Savunma Sanayi A.Ş. son derece titiz ve hızlı bir yönetim anlayışı sergiliyor. Şu anda tüm süreç son derece sağlıklı bir şekilde yürütülüyor. İnşallah bu yatırım hedeflenen süre içerisinde tamamlanarak, ülkemizin milli savunma sanayi için üretim yapmaya başlayacak" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA