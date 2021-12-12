Konya Panorama Müzesi, Hz. Mevlana'nın dostlarını ağırlıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Konya Panorama Müzesi, Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerini takip etmek için yurt içinden ve dışından Konya'ya gelen Mevlana dostlarıyla dolup taşıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, törenler için Konya'ya gelen on binlerce yerli ve yabancı misafirin Konya Panorama Müzesi'ne de yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Sema ve türbe ziyaretiyle manevi hazzı yaşayan ziyaretçiler ardından Büyükşehir Belediyemizin şehre kazandırdığı Konya Panorama Müzesi'ne akın ediyor. Selçuklu mimarisinden izler taşıyan bu yapıyı ziyaret edenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Ayrıca Panorama Müzesi'nin hemen yanı başında bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile şehitlerimizin hatırasının yaşatıldığı İstiklal Harbi Şehitler Abidesi de görenlerin büyük beğenisini kazanıyor. İçerisinde Hz. Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anların ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı alan ile sergi alanı ve dünyadaki 25 Mevlevihane'nin maketinin yer aldığı iç avlunun bulunduğu bu güzel yapı dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen Mevlana dostlarını ağırlamaya devam edecek. Ben herkesi Konya Panorama Müzesi'ni mutlaka görmeye davet ediyorum."

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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