Konya Ovası'nın denizi olan Beyşehir Gölü'ndeki plaja bayram ilgisi Konya Ovası'nın denizi olan Beyşehir Gölü'ndeki plaja bayram ilgisiKONYA Ovası'ndaki Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor.

Konya Ovası'nın denizi olan Beyşehir Gölü'ndeki plaja bayram ilgisi

KONYA Ovası'ndaki Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na akın eden Beyşehirliler, bayram tatilini de fırsata çevirip, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmıyor. Gölün suyunda serinleyen Beyşehirliler, bayram tatilini de fırsata çevirip plaja akın etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tüm tedbirler alınarak hazırlanan Karaburun plajında, şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi. Görevliler de sık sık sosyal mesafe kurallarını ihlal edenleri uyarıyor. Beyşehir Belediyesi ekipleri, plajda yoğunluk oluşmaması için kontrollü giriş yapılmasını sağlıyor. Yoğunluk oluşmaya başladığında plaja girmek isteyenler giriş noktasında bir süre bekletiliyor. Daha sonra ateşleri ölçülüp içeri alınıyor. Ailesiyle birlikte plaja gelen Ceren Semra Evgin, "Yüzüyorum. Kumda oynuyorum. Sahki Antalya'da gibiyim. Tüm çocuklar ailesiyle birlikte ömür boyu yaşasınlar." dedi.

Hüseyin Kırmızı, "Konya'dan geliyorum . Gelirken girişte bekletildik. Sosyal mesafe nedeniyle yoğun olduğu için fazla kişi almıyorlar ve geri gönderiyorlar. Şu an temiz ve sosyal mesafede iyi. Memnunuz." dedi.

Plajda fazla yoğunluk olmaması için girişte 2-3 saat bekledikten sonra içeri alındıklarını belirten Can Öztürk, "Yoğunluk var fakat sosyal mesafe kurallarına uyulmuş, dezenfektan işlemleri yapılmış. Memnunuz geldik. Suya girip, çıkacağız. Akşam'da Konya'ya döneceğiz. Antalya gitmeyi tabiki tercih ederdik ama zaman kısıtlı yarın iş başı yapacağımız için Konya'ya yakın olduğundan dolayı Beyşehir'e geldik. Beyşehir'de güzel bir yer. Göl olarak anımsatmıyor. Adeta deniz gibi." diye konuştu.

Kaynak: DHA