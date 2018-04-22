Konya Konya Barosu 'Dilek Ağacı'yla Kırsaldaki Çocukların Hayallerini Gerçekleştiriyor

Konya Barosu 'Dilek Ağacı'yla kırsaldaki çocukların hayallerini gerçekleştiriyor

Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, 'Dilek Ağacı' projesiyle, kırsalda yaşayan çocukların hayallerini gerçeğe kavuşturuyor. Çocukların el yazılarıyla istek ve hayallerini yazdığı kağıtları dilek ağacından alan avukatlar, hediyeleri satın alıp baroya teslim ediyor. Baro da hediyeleri toplayıp çocuklara dağıtacak.

Kırsalda yaşayan çocukların dileklerini yerine getirmek için 'Dilek Ağacı' projesi başlatan Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, ilk ve ortaöğretimdeki 600 öğrencinin dileğini yerine getiriyor. Adliye binasında saksı üzerindeki sembolik dilek ağacındaki çocukların el yazılarıyla oluşturduğu dilekleri çeken başta avukatlar olmak üzere diğer adliye çalışanları kağıtta yazılı olan istek hediyeye alıp, baroya teslim ediyor.

Projeyle çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını belirten Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ şunları söyledi Sembolik görünen bu ağacın perde arkasında inanılmaz hayaller var. Ekonomik anlamda geride kalmış Derbent ilçemizdeki ilk ve ortaöğretimde yer alan 600 çocuğumuza ulaştık. Her birine tek tek sorduk, hayalleriniz nedir diye Onlar da minik hayallerini kağıtlara not aldılar. Biz de sembolik dilek ağacımıza astık. Meslektaşlarımız, hakim ve savcılarımız ile diğer adliye çalışanları, ağaçtaki dileği alıp, o çocuğumuzun hayalini gerçekleştiriyor. Çocuklarımızın mutluluğunu sağlayabilirsek ne mutlu bize.ö

ÇOCUKLARIN DİLEKLERİ ŞAŞIRTIYOR

Çocukların dilekleri arasında oldukça şaşırtıcı talepler bulunduğunu ifade eden Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Avukat Hande Bağcı, ilginç isteklerinden yargı çalışanlarının gerçekleştirebileceği dileklerin yerine getirildiği, yerine getirilemeyecek olanlar içinde çocuklardan yeniden dilek yazmalarının istendiğini söyledi. Bağcı, Çok ilginç hayal ve istekler var. Hikaye kitabı, Karadeniz turuna çıkmak isteyen, Mevlana gezisi yapmak isteyen, ata, uçağa binmek isteyen, okul bahçesine çim yapılmasını isteyen, sıcak su çeşmesi yapılmasını isteyen öğrencilerimiz çıktı. Kendisi için istemeyip ağabeyi, yeni doğacak yeğenine bebek tulumu isteyen, dünya turu, Türkiye turu isteyen ve fakirlere yardım edilmesini isteyen çok öğrencimiz çıktı. dedi.