: Konya Kadir Şeker'in tutukluluğu için itirazda bulunuldu

11.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:08

Kadir'in tutukluğu için itirazda bulunuldu

KONYA'da, Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.?yi (35) döverken engellemek isteyen ancak çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'in (20), avukatı, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluğu için itirazda bulundu. Kadir Şeker'in de olaydan sonra cezaevinde okumak için kitaplarını istediği öğrenildi. Adli işlemler için Konya'ya gelen Ayşe D. "Olay günü Özgür alkollüydü. Tartışıyorduk. Özgür beni dövmüyordu. Sadece oturduğumuz kameriyeyi eliyle vuruyordu. O sırada yanımıza ismini sonradan öğrendiğimiz Kadir geldi. Benim darp edildiğimi düşünmüş. Ama özgür bana vurmuyordu" dedi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesini kazanmak isteyen Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken parkta Özgür Duran'ın, iddiaya göre Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Engellemek isterken çıkan arbede de Duran'ın, ölümüne neden olan Kadir Şeker, olayın ardından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in avukatı da 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluğuna itirazda bulunup, tahliyesini talep etti. Kadir Şeker'in olayın ardından da cezaevinde okumak için kitaplarını istediği öğrenildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında inceleme altına alındığı belirtildi. Duran'ın otopsisinde ise bıçağın nasıl saplandığı yönünde inceleme yapılıp, adli tıp raporu hazırlanacağı öğrenildi.

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Olayın ardından gittiği Antalya'dan adli işlemler için Özgür Duran'ın ailesiyle Konya'ya gelen Ayşe D., DHA'ya konuştu. Ölen Özgür Duran'ı sevdiğini belirten Ayşe D., "Ben Özgür'ü severek birlikte oldum. Onun için 3 çocuğumu bıraktım. Bir süre Eskişehir'de yaşadık. 4 ay kadar öncede Konya'ya geldik. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp karşı ki parka gittim. Tek başıma orada ağlıyordum. Özgür'e 'Aramızdaki sorunu konuşup halledelim' dedim. Özgür yanıma geldi ve yüksek sesle bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğimiz Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e "Neden bayanı rahatsız ediyorsun? dedi. Özgür'de 'Biz birlikteyiz' dedi. Özgür'e 'Nikahlı karın mı' diye sordu. Bende Kadir'e 'Evet ablacım o benim eşim sen git' dedim. Kadir'in elinde siyah bir bıçak vardı. Elinde bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken aralarında boğuşma yaşandı" dedi.

Arbede sırasında Özgür Duran'ın yere düştüğünü belirten Ayşe D., "Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Baktığımda Özgür'den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değildi. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, bende illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ü kendisini darp ettiğini söylüyor; ama Özgür'de de darp izleri var. Görünen o ki oda Özgür'e vurmuş. Morgda baktığımızda Özgür'ün de yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var. Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 tane suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu madde yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp onu bu durumdan kurtardım. Bana bu konuda her zaman minnettardı. Güzel bir birlikteliğimiz vardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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