KONYA İvriz kanalına düşen çocuk son anda kurtarıldı İvriz kanalına düşen çocuk son anda kurtarıldıKONYA'nın Halkapınar ilçesinde su kanalına düşen Bilal Taha Gözüküçük, akıntıya kapılarak yaklaşık 200 metre sürüklendi.

İvriz kanalına düşen çocuk son anda kurtarıldı

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde su kanalına düşen Bilal Taha Gözüküçük, akıntıya kapılarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kanal üzerindeki elektrik santrali kapaklarına takılan Bilal'i görevliler ve vatandaşlar kurtardı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İvriz Mahallesi'nde, İvriz Kaya anıtının bulunduğu fındıklık mevkiindeki piknik alanı yakınından geçen İvriz kanalında meydana geldi. Ailesiyle bölgeye piknik yapmak için gelen Bilal Taha Gözüküçük kanal kenarında oyun oynarken suya düştü. Suyun akış hızıyla sürüklenmeye başlayan Gözüküçük, 200 metre suda sürüklendi. Bilal Taha Gözüküçük, elektrik santrali yükleme kapağı korkuluklarında görevliler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Soğuk suda kendinden geçen Bilal Taha piknik alanında bulunan doktor tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kalbi durduğu belirlenen Bilal'in Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Bilal Taha Gözüküçük'ün ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA