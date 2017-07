Konya İtfaiyesi, Sinop İtfaiyesine Eğitim Verdi

Konya itfaiyesi, Sinop itfaiyesine eğitim verdi



SİNOP - Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları ve tatbikatlar ile 7 gün 24 saat göreve hazır.

Yangın söndürme ekipmanlarıyla yapılan tatbikatların yanı sıra kurtarma tatbikatı gibi eğitim çalışmalarına ilave olarak teknik kurtarma çalışması yapılıyor. Yapılan eğitim çalışmasında görevli personel teknik kurtarma ile ilgili teknik bilgiler edinirken pratik yaparak kendini geliştiriyor. Her zaman her türlü olaya hazırlıklı olan itfaiye ekipleri yaptıkları teorik ve pratik çalışmalar ile kendilerini yeniliyor.

Her gün devam eden ve gerçeğini aratmayan yangın, kurtarma, trafik kazası, personel hizmet içi eğitimi, öğrencilere yönelik ve doğal afetlere müdahale tatbikatlarıyla personelin bilgi, yetenek ve hızlarını geliştirmeyi hedefleyen İtfaiye Müdürlüğü, bu konuda çevre illere de örnek oluyor.

İtfaiye Müdür Vekili Ayhan Özbek, "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının teknik destek programı doğrultusunda itfaiye personelimizin hem fiziki yeterliliğini tespit edebilmek hem de kurtarma alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amaçlı Konya İtfaiyesi Daire Başkanlığının kurtarma eğitimcileri tarafından Sinop İtfaiye teşkilatının kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla Sinop'a davet ettik. Sağ olsunlar onlarda bizi kırmayıp geldiler. Bizlere destek oldular. Dün başlayan eğitimde itfaiye birimimiz de teorik olarak uygulamasını yaptık. Bugün de Kumkapı'daki yüksek alanda tatbikatımızı gerçekleştirdik" dedi.

Konya İtfaiyesi Yüksek Açı Kurtarma Eğitmeni İbrahim Navruz, "Sinop şehri denizle yeşilin birleştiği nacizane güzel şehirlerden bir tanesi. Bizim de çok hoşumuza gitti. Arkadaşların eğitime katılımı ve ilgisi çok iyiydi. Eğitim çok verimli geçti. Verdiğimiz eğitimin üstüne koyarak daha iyi kurtarma gerçekleştireceklerine eminim" diye konuştu.

(OSM-SLH-Y)