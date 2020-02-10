Konya iş dünyasından THY ve Anadolu Jet'e: "Uçak seferlerini artırın"

10.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:04

Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası'ndan Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet'ten Konya Havalimanı ile İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile yapılan karşılıklı sefer sayılarının artırılması ve sefer saatlerinin yeniden düzenlemesi talebi dile getirildi.



Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklamada, "Konya, giderek yükselen ekonomisi ile ülkemize katma değer kazandıran önemli bir şehirdir. Firmaları, organize sanayi bölgeleri, dış ticaret hacmi, tarımsal üretimi, hizmetler sektöründe gelişmiş alt yapısı, turizm potansiyeli şehrimizin küresel ekonomide hızla yükselmesine katkı sağlayan varlıklarımızdır. Geçmişten bugüne Türkiye'nin merkezinde bir buluşma noktası niteliğinde olan ilimizin, bu ekonomik varlıkları ile potansiyelini daha da geliştirmesi için hiç şüphesiz havayolu bağlantısı olmazsa olmazlardan biridir. Konya'nın hem nüfus büyüklüğü ve sosyo-kültürel değeri hem de ekonomik potansiyeli ve ticari hareketliliği göz önünde bulundurulduğunda uçak sefer sayılarının yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Bu kapsamda THY'nin Konya Havalimanı ve İstanbul Havalimanı ile Anadolu Jet'in de Konya Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan karşılıklı sefer sayılarını artırması ve sefer saatlerinin yeniden düzenlemesi hususlarında gerekli adımları ivedi olarak atması gerekmektedir. Konya; turizm, kültür, spor, sağlık ve eğitim faaliyetleri alanlarında bölgesel bir merkez ve gelişim alanı iddiasındayken ulaşım alternatiflerinin sınırlandırılması ve hatta havayolu ulaşımının kullanılması hususundaki eksiklik ekonomik bağlamda da olumsuz bir hal almıştır. Gelinen noktada, Konya'nın daha hızlı çözüm üretmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Beklentimiz kentimizin büyüklüğü oranında hak ettiği sefer sayısının artması ve düzenli saatlerde sefer planlamasının uygulamaya konulmasıdır. THY ve Anadolu Jet'i kentimizin potansiyeli çerçevesinde beklentilerimizin değerlendirilmesi hususunda hassasiyete davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KONYA

Kaynak: İHA