Konya iş dünyasından "Haydi Konya, tedbiri artır, kısıtlamaları kaldır" çağrısı
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Konya iş dünyasından "Haydi Konya, tedbiri artır, kısıtlamaları kaldır" çağrısı

26.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:59
Konya iş dünyasından

Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tedbirlere dikkatle uyulması çağrısında bulunuldu.

Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tedbirlere dikkatle uyulması çağrısında bulunuldu.

Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı mücadelenin özenle sürdürüldüğü hatırlatıldı.

"Haydi Konya, tedbiri artır, kısıtlamaları kaldır"

1 Mart itibarıyla Türkiye'de vaka sayısına bağlı olarak "kademeli normalleşme" dönemine geçileceği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya, vaka sayısının yüksek olduğu yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor. Vaka sayısını düşürmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hizmet sektöründeki iş yerlerinin metrekare baz alınarak seyreltilmiş olarak HES kodu ile müşteri alabilmelerini talep ediyoruz. Ayrıca hafta sonlarında açık olan zincir marketlerin gıda dışında elektronik, kırtasiye, züccaciye, tekstil, tuhafiye, manifatura, ayakkabı, temizlik, kişisel bakım ürünleri gibi çok çeşitli satışlarının olması bu sektörlerde perakende satış hizmeti veren üyelerimizin mağduriyetine yol açmaktadır. Bu iş yerlerimizin de hafta sonları belirli saatlerde açılmalarını talep ediyoruz. Konya iş dünyası olarak birliktelik ruhuyla hareket ederek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına hep birlikte uyarak, daha güzel günleri yine birlikte yaşayacağız. Bu vesilesiyle tüm hemşerilerimize, 'Haydi Konya, tedbiri artır, kısıtlamaları kaldır' çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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