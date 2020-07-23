Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Günde ortalama 1000 test yapılıyor
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Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Günde ortalama 1000 test yapılıyor

KONYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, kentte 66 ekibin günde 400 farklı adresi ziyaret ederek karantinada bulunanları denetlediğini belirtti.

Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Günde ortalama 1000 test yapılıyor
23.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:57

KONYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, kentte 66 ekibin günde 400 farklı adresi ziyaret ederek karantinada bulunanları denetlediğini belirtti. Koç, günde ortama 1000 PCR testi yapıldığını da belirterek, "Şehrimiz en fazla test uygulayan ilk 5 il arasındadır" dedi. 

İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tanısı konulan hasta ve temaslı kişilerin, 14 gün süren ev izolasyonu döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyup uymadıklarını, oluşturduğu özel ekiple denetliyor. Zaman zaman polis eşliğinde yapılan denetimlerde izolasyon sürecinde evinde olmadığı tespit edilen kişilere yasal işlem yapılması için tutanak hazırlanıyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 66 ekibin günde yaklaşık 400 farklı adrese ev ziyaretlerinde bulunduğu, yapılan ziyaretler esnasında adresinde olmadığı tespit edilen 14 kişiye yasal işlem uygulandığı belirtildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yeni uygulamanın yaklaşık 1 haftadır devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Pozitif vakaların tespitinden itibaren yakın temaslı olduğu kişiler belirlenerek 14 gün ev izolasyonuna alınmakta ve bu süre boyunca aile hekimleri tarafından aranarak semptom takibi yapılmaktadır. 14 günlük süre boyunca vatandaşlarımızın kendilerine anlatılan kurallara tam olarak uymaları, ev halkı ile temaslarını asgari seviyede tutmaları ve ikamet ettikleri adresten ayrılmamaları virüsün yayılmasını engellemek açısından büyük önem arz etmektedir. Covid-19 pandemisi gibi toplumun tamamını ilgilendiren konularda başarılı olmanın yolu, belirlenen kurallara herkesin aynı derecede uyum göstermesiyle mümkündür. Oluşturduğumuz yeni ekipler, filyasyon ekiplerimizden bağımsız olarak çat kapı ev ziyaretlerinde bulunarak Covid-19 tanısı konulan veya temaslı olan vatandaşlarımızın evlerinde bulunup bulunmadığını kontrol edecek ve evde izolasyon konusundaki farkındalığı artıracaklardır."'İZOLASYON SON DERECE ÖNEMLİ'Vaka artışını engelleyebilmenin en önemli unsurunun vatandaşların kurallara uyması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, "Evde izolasyon kararı verilen vatandaşlarımızın kurallara uymamaları ve toplum içine çıkmaları hem kendilerini hem de çevrelerini tehlikeye sokmaktadır. Pandeminin kontrol altına alınabilmesi için izolasyon son derece önemlidir. Bu nedenle tüm ilçelerimizde ekiplerimiz tespit edilen adreslere belli aralıklarla ziyaretler yaparak, vatandaşlarımızın izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edeceklerdir" diye konuştu. 'EN FAZLA TEST UYGULAYAN İLK 5 İL ARASINDA'

Hastanelerde herhangi bir test kiti sıkıntısı yaşanmadığını, sadece bakanlığın belirlediği rehberler doğrultusunda vatandaşlara koronavirüs testi uygulandığını ifade eden Koç, Covid-19 belirtisi olmayan vatandaşlara test uygulanmadığının kaydetti. Koç, "Halk sağlığı filyasyon ekiplerimiz ve hastanelerimizde yapılan muayeneler neticesinde hekimlerimiz tarafından test yapılması uygun görülen kişilere Covid-19 testleri uygulanmaktadır. Şehrimiz günde ortalama 1000 test sayısı ile en fazla test uygulayan ilk 5 il arasındadır" dedi.  

 


Kaynak: DHA

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