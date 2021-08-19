Konya İl Müftülüğü vatandaşlara aşure ikram etti
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Konya İl Müftülüğü vatandaşlara aşure ikram etti

Konya İl Müftülüğü vatandaşlara aşure ikram etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya İl Müftülüğü, Hicri yılbaşı Muharrem ayının gelişi dolayısıyla öğle namazının ardından Hacıveysizade Cami önünde vatandaşlara aşure ikram etti.

Konya İl Müftülüğü, Hicri yılbaşı Muharrem ayının gelişi dolayısıyla öğle namazının ardından Hacıveysizade Cami önünde vatandaşlara aşure ikram etti.

Öğle namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Hacıveyiszade Cami önünde aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Hz. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği Muharrem ayı, dinimizde Hicri Takvim'in başlangıç ayı olarak kabul edilir ve geleneksel olarak aşure ayı olarak da bilinir. Muharrem ayı boyunca çok sayıda tahıl ve meyve ile hazırlanarak dağıtılan aşure, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor. Sait Çelik

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Kaynak: Habermetre

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