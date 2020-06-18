KONYA Hafriyat kamyonu, hafif ticari araca çarptı anne ve kızı öldü Hafriyat kamyonu, hafif ticari araca çarptı: anne ve kızı öldüKONYA'da iddiaya göre ışık ihlali yapan kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu anne Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala (38) öldü, oğlu sürücü Ali Yıldız (47) yaralandı.

Hafriyat kamyonu, hafif ticari araca çarptı: anne ve kızı öldü

KONYA'da iddiaya göre ışık ihlali yapan kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu anne Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala (38) öldü, oğlu sürücü Ali Yıldız (47) yaralandı. Kaza, 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu Kumköprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre ışık ihlali yapan Hasan İbiş (60) yönetimindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ali Yıldız'ın kullandığı 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Yıldız yaralandı yanında bulunan annesi Fatma Yıldız ve kardeşi Emine Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Ali Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızın cansız bedenide otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Korktuğu iddiasıyla kamyonu terk edip kaçan sürücü Hasan İbiş, kısa sürede polis tarafından yakalandı. İbiş'in ilk ifadesinde "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım" dediği öğrenildi. Kaza yapan hafif ticari aracın arkasındaki aracın sürücüsü Ahmet Akkoç, kamyon şoförünün ışık ihlali yaptığını öne sürerek, "Biz yeşil ışık yandı hareket ettik. Kamyon şoförü ışık ihlali yaptı. Bizde hızla kalksak bize da çarpabilirdi" dedi.

Kaynak: DHA