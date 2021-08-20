Konya gezisi ile yaşlıların yüzleri güldü

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok huzurevindeki yaşlılara hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyerek şunları aktardı:

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevindeki yaşlılar için Konya gezisi düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yaşlıların gönülleri milyonlarca gönül ve milyonlarca sevgiyle eşdeğerdir. Büyüklerimize yapılan hizmetlerimizi gönülden ve sevgiyle yapıyoruz. Sevap merkez bankamız olan yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için birçok etkinlik yapıyoruz. Ana ve babalarımızın istedikleri yerleri görmeleri için personellerimizin refakatinde geziler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Keçiören Belediyesi huzurevindeki yaşlılar Konya gezisinde; Panorama Konya, Mevlana Müzesi, Selçuklu Seyir Terası, Sille Yerleşkesi ve Konya Alaeddin Tepesi'ni gezerken Konya'ya ait lezzetleri tatmayı da ihmal etmediler. Keçiören Belediyesi rehberleri eşliğinde düzenlenen günübirlik gezinin memnuniyetini yaşayan asırlık çınarların yüzlerindeki gülümseme ise görülmeye değerdi."Ana ve babalarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Hani denir ya, `A?nne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme.` Bizim de huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetimiz ancak bu şekilde ifade edilebilir. Anne ve babanın rızasını gönlünü almayanın iki dünyası perişandır. Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir."

Kaynak: Bültenler