Konya, esrarengiz Amerikalı'yı konuşuyor
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Konya, esrarengiz Amerikalı'yı konuşuyor

KONYA'da, ABD uyruklu Chesterr Juall'ın (60), izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne bıraktığı balıkların, Japon balığı olduğu ortaya çıktı.

Konya, esrarengiz Amerikalı'yı konuşuyor
30.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:45

Konya'da bir taksi ile Altınapa Baraj Gölü'ne giderek suya balık bırakan ABD uyruklu Chesterr Juall'ın (60), taksi sürücüsü sayesinde yakalandı. Suya Japon balığı bıraktığı öğrenilen Juall'ın bunu neden yaptığı ise susma hakkını kullandığı için bilinmiyor. 10 bin TL para cezası kesilen Amerikalı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ORTAYA ÇIKARDI

Konya'da, bir otelde kalan ABD vatandaşı Chesterr Juall, 27 Nisan Pazartesi günü bir taksiyle Beyşehir Gölü'ne giderken, sürücüden yol üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölü kenarında durmasını istedi. Sürücü, taksiyi baraj kenarında durdurdu. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon içerisindeki kırmızı renkteki balıkları, baraj sularına bıraktı. Taksi sürücüsü de sosyal medyadan, Juall'ın balıkları baraj suyuna bırakmasını canlı olarak yayınladı.

10 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntüleri izleyen taksicinin bir arkadaşı, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine görüntüyü inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde Amerikalının kaldığı otele gitti. Chesterr Juall'a izinsiz balık bıraktığı için 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

JAPON BALIĞI BIRAKMIŞ

Yapılan araştırmayla, balıkların Japon balığı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Juall, sevk edildiği adliyede mahkemece, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Juall'in bu sabah kaldığı otelden ayrıldığı ortaya çıktı.

CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANDI

Juall'in, 2015 yılında İstanbul'da kaldığı otelde, kadın görevliye 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan yargılanıp, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak tahliye edildiği öğrenildi. O tarihte kaldığı otel odasında, çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğu bildirildi.

Konya, esrarengiz Amerikalı'yı konuşuyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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