Konya elektrik kesintisi! 25 Şubat Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KONYA (Haberler.com) - MEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Şubat Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

25.02.2022 08:30 - 25.02.2022 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ORMAN Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ YUNUSELİ Sokak

25.02.2022 09:00 - 25.02.2022 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16456. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16457. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16458. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16461. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16462. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16465. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16466. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16467. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16468. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16469. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16470. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16471. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16472. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16473. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16474. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16475. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16476. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16477. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16478. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16479. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16480. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16481. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16485. Sokak

KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ BARAJ Caddesi

25.02.2022 09:00 - 25.02.2022 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ABBAS Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ALACADAĞ Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ BATIHAN Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ BATIHAN Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ERENLER Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ GÜMÜŞDAĞ Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ HASEKİ Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ HUDEYBİYE Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ NİZAM-I KONEVİ Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ NUREDDİN PAŞA Sokak

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ŞAFAK Caddesi

KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ YALÇINSU Sokak

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