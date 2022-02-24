Konya elektrik kesintisi! 25 Şubat Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Şubat Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Şubat'ta Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
KONYA (Haberler.com) - MEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Şubat Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
25.02.2022 08:30 - 25.02.2022 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ORMAN Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ YUNUSELİ Sokak
25.02.2022 09:00 - 25.02.2022 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16456. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16457. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16458. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16461. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16462. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16465. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16466. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16467. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16468. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16469. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16470. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16471. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16472. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16473. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16474. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16475. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16476. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16477. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16478. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16479. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16480. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16481. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ 16485. Sokak
KONYA SELÇUKLU TATKÖY MAHALLESİ BARAJ Caddesi
25.02.2022 09:00 - 25.02.2022 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ABBAS Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ALACADAĞ Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ BATIHAN Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ BATIHAN Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ERENLER Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ GÜMÜŞDAĞ Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ HASEKİ Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ HUDEYBİYE Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ NİZAM-I KONEVİ Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ NUREDDİN PAŞA Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ŞAFAK Caddesi
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ YALÇINSU Sokak