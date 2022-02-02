Konya'dan Suriye'ye 11 yardım tırı gönderildi

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, "Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyası kapsamında yakacak, gıda ve giysi yüklü 11 tırı, Suriye'ye uğurladı.

Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, yardımların Suriye'deki ihtiyaç sahibi kişilerin sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla gönderildiğini söyledi.

"Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyasına destek verenlere teşekker eden Uysal, şöyle konuştu:

"Bu kampanyaya omuz vererek bugünkü tırlarımızla 100 tır göndermiş oluyoruz. Bugün burada 11 tır uğurlanıyor. Tırlar, Allah'ın izniyle yerlerine ulaşsın ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bir nebze de olsa sıkıntılarını gidersin. Burada 8 yakacak, 1 un, 2 diğer gıdalar ve muhtelif giyim eşyasının bulunduğu tır var. Kampanya çerçevesinde sayıyı en azından 150 tıra ulaştırmaya çalışacağız. Bunun azmi içerisindeyiz. İnşallah yıl sonu tır sayımız da 300'ü bulur."

Konuşmanın ardından tırlar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.