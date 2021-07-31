Konya'daki etnik provokasyona karşı sosyal medyada "Hepimiz Kürt'üz" başlığıyla binlerce paylaşım yapıldı

Konya'da Dedeoğlu ailesinin evine düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin olaya tepkiler büyümeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada etnik provokasyonlara karşı "Hepimiz Kürt'üz" başlığıyla açılan etikete binlerce destek geldi.

Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen korkunç olayda, Dedeoğlu ailesi, kurşunların hedefi olduktan sonra evleri yakıldı. Saldırıda aynı aileden Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medyada, etnik provokasyona karşı tepkiler çığ gibi büyüdü.

"HEPİMİZ KÜRT'ÜZ" ETİKETİ AÇILDI

Dedeoğlu ailesine yönelik saldırının etnik provokasyona çekilmesine karşı sosyal medyada "Hepimiz Kürt'üz" etiketi açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, olayın ırkçılığa çekilmesini kınayarak provokasyona karşı tek yürek oldu.

İşte sosyal medyada olayla ilgili yapılan bazı paylaşımlar: