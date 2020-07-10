Konya'daki koronavirüs vaka artışının nedeni: maske, mesafe ve hijyen ihlali
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Konya'daki koronavirüs vaka artışının nedeni: maske, mesafe ve hijyen ihlali

Konya'daki koronavirüs vaka artışının nedeni: maske, mesafe ve hijyen ihlaliKONYA'da koronavirüs vaka sayısının artması üzerine kentte önlemler artılırken, artışın nedeni maske, mesafe ve hijyen ihlali olarak görülüyor.

10.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:18

Konya'daki koronavirüs vaka artışının nedeni: maske, mesafe ve hijyen ihlali

KONYA'da koronavirüs vaka sayısının artması üzerine kentte önlemler artılırken, artışın nedeni maske, mesafe ve hijyen ihlali olarak görülüyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 175 kişiden oluşan filyasyon ekibi pandemi süresince 37 bin kişiyi takibe alırken, kalabalık asker uğurlamaları, 1 günden fazla düğün yapılması ve konvoyları yasaklandı. Tabipler Odası Konya Şube Başkanı Dr. Eyüp Çetin, artışın kurallara uyulmamasından kaynaklandıığnı belirterek, "Maske takmıyoruz, el hijyeni ve sosyal mesafeyi korumuyoruz. Bu üç ana hususa dikkat etsek diğer iller düzeyinde oluruz. Özellikle cenaze, asker uğurlama ve düğün törenlerinde sosyal mesafeyi koruyamadığımız için maalesef Konya bu 5 il içerisine girdi. "dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hasta sayısında pik seviyesine yaklaştığını iller arasında Konya'yı da açıklamasının ardından gözler, kente çevrildi. Günlük 100-150 vakanın görüldüğü kentte İl Sağlık Müdürlüğünün 175 kişiden oluşan filyasyon ekibi pandemi süresince 37 bin kişiyi takibe aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kalabalık asker uğurlamaları, 1 günden fazla düğün yapılması ve konvoyları yasaklandı. Polis, son günlerde maske ve sosyel mesafe kuralı denetimleri artırıldı. 52 berber, kuaför ve güzellik salonu denetlenip kurallara uymayanlara toplam 47 bin 450 lira, 8 düğün konvoyunda 69 araca 40 bin lira cezai işlem uygulandı.

'MASKE, MESAFE VE HİJYEN?

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kentteki vaka sayının artışının maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. Çetin, şunları söyledi:

"Konya'daki vaka sayısındaki artışın biz 3 ana hususa çok dikkat etmememizden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bilindiği gibi Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. İlk olarak maskemizi takmıyoruz. İkinci ise el hijyeni, üçüncüsü de sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Bu üç ana hususa dikkat etsek diğer iller düzeyinde oluruz. Ancak dışarıda gördüğümüz gibi maske konusundaki hassasiyetimiz çok düşük. Sosyal mesafe konusundaki hassasiyetimiz çok düşük. Özellikle cenaze, asker uğurlama ve düğün törenlerinde sosyal mesafeyi koruyamadığımız için maalesef Konya bu 5 il içerisine girdi."

'YAKINLARIMIZIN HASTALANMASINI VE ÖLMESİNİ BEKLEMEDEN, HALK SAĞLIĞINI KORUYACAK'

Son zamanlarda genç kişiler de hastalığını görülme oranının da arttığını ifade eden Çetin, 'Son dönemde yaş ortalamasının oldukça düştüğünü, daha çok hareketli kesimin bu hastalığa yakalandığını, risk grubu olan genç ve yaşlıların da hastalığa yakalanır olduğunu görüyoruz. Biz Konya Tabip Odası olarak şunu söylemek istiyoruz; illa yakınımızda birinin hastalanmasını ve ölmesini beklemeden, halk sağlığını koruyacak. Sağlık Bakanımızın direktiflerine hepimizin uyması gerekiyor. Bakanımızın da dediği gibi maske hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor."diye konuştu.

Denetimlerin ve para cezası uygulamalarının artırılması tavsiyesinde bulunan Çetin: "Benim yetkili kuruluşlara acizane tavsiyem, kolluk kuvvetlerini biraz daha aktif hale getirip maske konusunda can yakmamız lazım. Manevi olarak canımız yanmadan, maddi olarak insanların canını yakmamız lazım. Çünkü maske takmayan bir insanın hem devlete hem topluma yükü hastalandığı zaman çok daha farklı oluyor. Ben ısrarla yürürlükte olan maskesiz olmanın cezasının uygulanmasını talep ediyorum. Biz millet olarak polisiye tedbirleri daha önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız anlatıyor ama; insanlar, kendi çevresinde bir şey yoksa, bu hastalık yok gibi kabul ediyorlar."dedi.

Konya'daki koronavirüs vaka artışının nedeni: maske, mesafe ve hijyen ihlali

Kaynak: DHA

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