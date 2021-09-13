Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı

AA / Yavuz Görür - Haberler | Güncel
Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Seydifakılı Mahallesi'ndeki bir bahçede yaptıkları çalışma sırasında, ağaçta hareketsiz duran balaban kuşunu gördü.

Kanadından yaralı olan ve uçamayan balaban kuşuna, su ve yiyecek verildi.

Yaralı balaban, ilk kontrolleri yapıldıktan sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı balaban kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Yaralı kuşu bulan Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Rıza Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceviz ağacının üzerinde uçamayan kuşu gördüklerini söyledi.

Yaralı olduğunu düşündüklerini ve kuşa yardım ettiklerini anlatan Yılmaz, "Kuşu yakaladıktan sora yaptığımız incelemede kanadında kan ve yara olduğunu gördük, vurularak yaralandığını anladık. Kuşu müdürlüğümüze götürdük. Burada veteriner arkadaşlarımız tarafından ilk tedavisi yapıldıktan sonra ekiplere teslim ettik. " diye konuştu.

Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı

Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı

AA / Yavuz Görür - Son Dakika Haberleri
Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Beren Saat Gökhan Çıra Yeşim Salkım
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:58:07. #1.17#