Konya'da vatandaşlar "tam kapanma" öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu

Konya'da, bu akşam başlayacak 17 günlük "tam kapanma" öncesi, alışveriş telaşı nedeniyle çarşılar ve pazar yerleri hareketlendi.

Konya'da, bu akşam başlayacak 17 günlük "tam kapanma" öncesi, alışveriş telaşı nedeniyle çarşılar ve pazar yerleri hareketlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri genelgesiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak "tam kapanma" nedeniyle kentte yoğunluk yaşanıyor.

Bedesten Çarşısı ve Melike Hatun Çarşısı gibi tarihi alışveriş yerlerine gelen vatandaşlar, ağırlıklı olarak bayramlık ve temel gıda alışverişini yaptı.

Bayramı da kapsayan kısıtlama nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişini öne alırken, esnaf da adeta arife gününü yaşadı. Şeker, lokum, kolonya, kahve satan esnafın, yoğunluk nedeniyle yüzü güldü.

Giyim mağazalarında da bayramlık alışverişi nedeniyle yoğunluk oluştu. Şehirdeki trafiğin de normal günlerden daha yoğun olması dikkat çekti.

"Arife gününü bugün yaşıyoruz"

Bedesten çarşısı esnafından İbrahim Küçükdemirkesen, tam kapanma kararının ardından hareketliliğin arttığını, yoğunluğun bu akşam saat 19.00'a kadar devam edeceğini söyledi.

İnsanların bayram alışverişini bugünden yaptığını aktaran Küçükdemirkesen, "İşlerimiz çok yoğun. Bayrama 15 gün olmasına rağmen bugün tabiri caizse arife gününü yaşıyoruz. Taşrada yaşayan, memleketine gidecek insanlar, bugünden alışverişini yapıp 17 gün köyünde rahat edecek. Özellikle şeker, lokum yoğunluğunu bugün yaşıyoruz. Biz bu yoğunluğu arife günü veya birkaç gün öncesinde yaşardık ama bu yıl farklı oldu." diye konuştu.

"Yoğunluk bayram alışverişinden kaynaklanıyor"

Melike Hatun Çarşısı esnafı Cihan Barış da tam kapanma öncesinde işlerin yoğunlaştığını dile getirdi.

Müşterilere yetişmekte güçlük çektiklerini vurgulayan Barış, şunları kaydetti:

"Virüsün bitmesi için olması gereken bir kapanmaydı. Bugün çok acayip bir yoğunluk var. Tabii haliyle tezgahlar da şu anda boşaldı. İnsanlar şu anda daha çok bayram alışverişlini yapıyor. Marketlerin açık olması nedeniyle 17 günlük kapanma için alışveriş yapanların sayısı daha az. İnsanlar gücü yettiği kadar alıyor. Tüm sektörlerde şu anda bayram alışverişi yoğunluğu var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya