Konya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltında

Konya'da yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı çalışmalarda, 180 uyuşturucu tablet ile 155 gram uyuşturucu madde, 3 milyon 550 bin boş makaron ele geçirdi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise, 10 bin 582 kilo sahte toz deterjan, 3 bin kaçak üretilmiş telli maytap, 2 bidon yanıcı kimyasal madde ele geçirildi.

İki ayrı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun