Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da patlamanın nedeni uçak kazası mı?
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Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da patlamanın nedeni uçak kazası mı?

10.11.2020 23:48 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:52
Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da patlamanın nedeni uçak kazası mı?

Konya'da akşam saatlerinde oluşan gürültü paniğe neden oldu. Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da patlamanın nedeni uçak kazası mı?

Konya halkı bugün akşam saatlerinde gerçekleşen patlama sonrası korku yaşadı. Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da patlamanın nedeni uçak kazası mı?

KONYA'DA UÇAK KAZASI MI YAŞANDI?

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise mahallesinde patlama sesi duyuldu. Patlamanın neden kaynaklandığı bilinmiyor. Patlama konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bölge halkı uçak düşme ihtimalini düşünüyor. Bazı kaynakalra o saatte herhangi bir uçuşun olmadığı yönünde.

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