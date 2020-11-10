Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da patlamanın nedeni uçak kazası mı?

Konya'da akşam saatlerinde oluşan gürültü paniğe neden oldu. Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da patlamanın nedeni uçak kazası mı?