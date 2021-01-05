Konya'da TIR, park halindeki TIR'a çarptı; sürücüler yaralı
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Konya'da TIR, park halindeki TIR'a çarptı; sürücüler yaralı

05.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:51
Konya'da TIR, park halindeki TIR'a çarptı; sürücüler yaralı

KONYA'da, kontrolden çıkan TIR'ın park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Mehmet Akça ve İbrahim Aksel yaralandı.

KONYA'da, kontrolden çıkan TIR'ın park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Mehmet Akça ve İbrahim Aksel yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun Karapınar yakınında meydana geldi. Mehmet Akça yönetimindeki 64 AJ 468 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halinde olan ve İbrahim Aksel'in içinde bulunduğu 42 YL 120 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Mehmet Akça ve İbrahim Aksel yaralandı. Sürücüler, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.   


Konya'da TIR, park halindeki TIR'a çarptı; sürücüler yaralı
Konya'da TIR, park halindeki TIR'a çarptı; sürücüler yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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