Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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